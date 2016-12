Konta Al-Kaidy na Twitterze wreszcie są zamykane

reklama

Fot. Wikipedia reklama

Twitter zawiesił konta jordańskiego kaznodziei i duchowego lidera Al-Kaidy Abu-Kutady wraz z dwoma innymi wpływowymi kaznodziejami tej organizacji terrorystycznej.

Konta zawieszone przez sieć społecznościową miały dziesiątki tysięcy zwolenników i były używane wielokrotnie dziennie. Jak twierdzi badacz dżihadyzmu z Princeton University Cole Bunzel, było to serce sieci internetowej popleczników Al-Kaidy.

Priorytetem przekazu tych kont było „atakowanie Zachodu”.

Twitter do tej pory skupiał się na ISIS, praktycznie spychając ich do alternatywnych systemów włączając w to messengera Telegram.

Jak do tej pory zablokowano tylko konta tych głównych postaci, ich zwolennicy przekazujący dalej przesłanie mają wciąż aktywne konta. Twitter od połowy 2015 roku zawiesił około 360 tysięcy kont użytkowników promujących ataki terrorystyczne, głównie związanych z ISIS. (j)

ZA: EUROISLAM.PL

dam/euroislam.pl

29.12.2016, 8:20