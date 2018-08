Konsternacja w PSL. Matka Gołoty wychwala Andrzeja Dudę

"Morawiecki i Duda to urodzeni politycy. Premier świetnie daje sobie radę, a prezydent Andrzej Duda jest lepszy od swoich poprzedników" - mówiła Bożenna Gołota, matka boksera Andrzeja Gołoty.

Przypomnijmy, Pani Bożena jest kandydatką Polskiego Stronnictwa Ludowego na radną miasta stołecznego Warszawy.

Słowa chwalące Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego nie pozostały bez echa. Mimo, że wcześniej kandydatka była mocno chwalona przez władze ludowców, teraz jednak zdecydowanie traci poparcie.

"Jeśli pani Gołota nie widzi możliwości popierania ewentualnej kandydatury na prezydenta Polski Władysława Kosiniaka-Kamysza, to ją to dyskwalifikuje jako naszą kandydatkę w wyborach samorządowych. Skoro jej idolami są Morawiecki i Duda, to może pani Bożenna rozważyłaby start z listy PiS?!" - stwierdził Piotr Zgorzelski, poseł PSL.

"Każdy ma prawo się pomylić. Pani Bożenna będzie kandydatką do rady Warszawy z okręgu Śródmieście z ostatniego miejsca i zdania nie zmienię. Zamiast wysyłać panią Bożennę do PiS-u, trzeba jej pokazać, że Morawiecki i Duda wcale nie są tacy fajni jak może się wydawać. Fakty są przeciwko nim, więc nie będzie to trudne..." - skomentował Jakub Stefaniak.

Postać Pani Bożenny Gołoty to kolejny przykład na to, że PSL w największych miastach liczy tylko i wyłącznie na "nazwiska". W tym miejscu przypomnieć można chociażby fakt startu w wyborach Pawła Nastuli właśnie z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.

mor/SE/Fronda.pl