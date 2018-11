'Konsolidacja pod egidą Tuska'. Opozycja ma plan na pokonanie PiS?

Coraz częściej mówi się o powrocie przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska do polskiej polityki. W opinii dziennikarzy i komentatorów, były premier daje coraz poważniejsze sygnały, że po zakończeniu kadencji w Brukseli zamierza mocniej zaangażować się w politykę krajową.

W jakim dokładnie charakterze? Co do tego nie ma pewności. Raz mówi się o starcie Tuska w wyborach prezydenckich, innym razem o tym, że chciałby znów zostać premierem. Z kolei dziennik "Rzeczpospolita" informuje, że opozycja ma prowadzić już rozmowy o wspólnej liście wyborczej do Parlamentu Europejskiego, przy wsparciu byłego szefa rządu PO-PSL.