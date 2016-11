Konkurs na człowieka 'bez barier'. Bawerowi brakuje 400 głosów. Pomóż, to nic nie kosztuje!

reklama

Konkurs na „Człowieka bez barier” powoli dobiega końca. Startuje w nim wielu wspaniałych ludzi, jednak kandydatów mających największe szanse na zwycięstwo jest dwóch. Jeden, wydaje się być ulubieńcem telewizji TVN, drugi Bawer Aondo-Akka natomiast mniej jest promowany przez media, raczej wspierają go przyjaciele. Bawer swój doktorat obronił na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, ponadto jest działaczem prolife i politykiem Prawicy Rzeczypospolitej. Krakowianie bardzo dobrze go znają i wiedzą, że faktycznie jest on człowiekiem „bez barier”, że mimo swojej choroby w pełni angażuje się w prace na rzecz innych, szczególnie nienarodzonych – może dlatego właśnie nie jest zbytnim ulubieńcem niektórych mediów. Potrzebne jest wsparcie! Brakuje 400 głosów aby wygrać konkurs.

Wesprzyjmy go, sprawmy mu radość i przy okazji pokażmy TVNowi, że mimo iż mają ogromne pieniądze nie są w stanie dyktować nam warunków i wybierać tylko tych, którzy są odpowiedni według ich mniemania.

Dr Bawer Aondo-Akka to człowiek pełen pasji, ale przede wszystkim dobry człowiek, student, przyjaciel i mąż. Polak z krwi i kości. Wejdź na stronę i zagłosuj. Przy okazji podziel się tym linkiem, aby wiadomość dotarła do jak największej liczby ludzi.

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/357899;jsessionid=6DD926E18CA4EE0E42CBF988B7AACB16

Dziękujemy.

Tomasz Wandas Fronda.pl

21.11.2016, 18:45