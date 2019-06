Konin: Profanacja w kościele! Krwawe napisy, uszkodzony pomnik św. Maksymiliana Kolbego

Polak Ateista Dumny Gej 13.6.19 13:54

Może powinnaś zaznaczyć, że wypowiadasz się tylko za siebie. Moje zdanie jest o wiele bardziej reprezentatywne dla wspomnianych grup społecznych, aniżeli twoje. Dziewczynko.



Normalnym ludziom ,świadomym istoty świeckiego demokratycznego państwa jak najbardziej przeszkadzają krzyże w przestrzeni publicznej. Ateistom oraz "Lewakom" jak ich nazwałaś, przeszkadza to co robi i może robić dziś katosekta w Polsce.



Katole sobie grabią raz po raz są żądni krwi i tę krew dostaną, bo kto sieje zło do tego zło powraca ze zdwojoną siłą. Zamiast tonować i łagodzić, zamiast dokonać autokrytyki i żalu za grzechy, po ataku nożownika dolewają oliwy do ognia jeszcze bardziej prowokując Polaków. Nie wyciągają żadnych wniosków z nasilającej się niechęci do katolstwa. Zamiast dokonać refleksji, brną dalej w szambo propagandy nienawiści do wszystkich i wszystkiego co obce ich ideologii. To się dla nich bardzo źle skończy.