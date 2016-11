Koniecznie zobacz! Takiego księżyca nie było od niemal 70 lat

reklama

Dziś na niebie pojawi się największy od prawie 70 lat superksiężyc. Występuje on wtedy, gdy Srebrny Glob jest w pełni i dodatkowo znajduje się w swoim perygeum, czyli najbliżej naszej planety.

"Dzisiejsza pełnia wystąpi podczas największego zbliżenia Księżyca do Ziemi. I choć w tym roku zdarzy się to aż trzy razy (...) to dzisiejszy superksiężyc, ta superpełnia wystąpi podczas największego perygeum od 1948 roku, a konkretniej mówiąc, to będzie największe zbliżenie Księżyca w pełni od 1948 roku" - mówi Karol Wójcicki, popularyzator astronomii i dziennikarz naukowy.

Około południa Księżyc znalazł się w odległości około 356,5 tysiąca kilometrów od Ziemi. Srebrny Glob będzie dzięki temu o 30 procent jaśniejszy i 14 procent większy niż zazwyczaj. Gołym okiem łatwiej będzie zaobserwować to, że Księżyc będzie dziś świecił o wiele jaśniej.

dam/IAR

14.11.2016, 17:30