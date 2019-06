Koniec z homoindokrtynacją w ZHP!!! Władze wycofały ideologiczne broszury

Pod apelem podpisało się blisko 20 tysięcy osób. CZiR jest m.in. organizatorem Marszów dla Życia i Rodziny aktualnie odbywających się w co najmniej 130 miastach Polski. W tym roku hasłem marszów jest: „Seksedukacja to deprawacja”. Zbiórka podpisów pod petycją CZiR skierowaną do władz ZHP rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. W apelu Centrum wzywa władze do "natychmiastowego i całkowitego zaprzestania promowania w ZHP homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu i innych dewiacji podważających powszechnie przyjęte w Polsce normy moralne, wywodzące się z chrześcijaństwa”.