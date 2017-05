KONIEC z bezkarnością komorników! Rząd przyjął projekty ustaw

reklama

Premier Beata Szydło podczas wspólnej z ministrem sprawiedliwości, Zbigniewem Ziobrą, konferencji prasowej po posiedzeniu rządu, poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła dziś dwa ważne projekty ustaw.

"Rząd przyjął dwa ważne projekty ustaw: o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych"- powiedziała szefowa rządu, zaznaczając, że jest to "kolejne wypełnienie zobowiązań, które podjął rząd PiS, kiedy został utworzony". Jak przypomniała Szydło, o kwestiach dotyczących ustawy o komornikach mówiła zarówno podczas kampanii wyborczej, jak i w swoim expose.



"Regulacje w sprawie komorników z jednej strony będą pozwalały na egzekucję prawa, a z drugiej będą zabezpieczały interes zwykłych obywateli."- podkreśliła premier. Wspomniane ustawy o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych zawierają regulacje, "które z jednej strony będą pozwalały na egzekucję przez komorników prawa, ale z drugiej strony będą zabezpieczały interes zwykłych obywateli".

"Wielokrotnie można było o tym przeczytać czy zobaczyć w mediach, jak bezduszni komornicy postępowali z rodzinami, z ludźmi, którzy byli przez nich pozbawiani w bezwzględny sposób możliwości normalnego funkcjonowania, często zupełnie pozbawiani możliwości po prostu życia w normalnych, godnych warunkach i przetrwania"- podkreśliła Szydło. Jak dodała szefowa rządu, nowe przepisy są po to, aby Polacy mieli poczucie, że państwo działa sprawnie, ale również stoi po ich stronie, a obywatele mogą czuć się w nim "bezpiecznie i sprawiedliwie".

"Mam nadzieję, że bardzo szybko parlament przyjmie te projekty ustaw, pan prezydent podpisze i będziemy mogli już mówić o tym niedługo, że w Polsce działa prawo komornicze, które nie pozwala gnębić tych, którzy są niewinni, którzy są w trudnej sytuacji, którzy bardzo często boją się tego, ze poprzez zdarzenia losowe ich sytuacja przez bezduszne działania komorników może doprowadzić do tego, że nie będą mieli możliwości normalnego funkcjonowania"- dodała Beata Szydło.

Jak z kolei podkreślił minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny, Zbigniew Ziobro, projekty ustaw to "odpowiedź na powszechną potrzebę kontroli i nadzoru nad komornikami, ucywilizowania ich działalności oraz podniesienia prestiżu i zaufania do tego bardzo potrzebnego w gospodarce rynkowej zawodu". Jednocześnie jest to realizacja zobowiązań "dobrej zmiany".

Jak podkreślił minister, chodzi o to, aby ukrócić patologie wielokrotnie nagłaśniane przez media (jako przykład Ziobro przypomniał zabranie przez asesora komorniczego ciągnika sąsiadowi dłużnika), jeśli jednak dojdzie do nieprawidłowości- aby państwo zareagowało właściwie, stojąc po stronie pokrzywdzonych. Szef MS podkreślił, że poprzedni rząd "wydawał się głuchy" wobec ludzkiej krzywdy i bezkarności niektórych komorników, którzy często dopuszczali się "jawnych nadużyć władzy", a przykładów "takiej (...) zuchwałości, bezwzględności w działaniu niektórych komorników, pazerności" było bardzo wiele.

Jak zakłada pierwszy projekt, wszystkie czynności egzekucyjne prowadzone w terenie mają być obowiązkowo nagrywane. Drugi projekt ma uregulować koszty postępowań prowadzonych przez komornika sądowego; zracjonalizowano wysokość opłat egzekucyjnych - opłata minimalna wynosi 100 zł, a maksymalna nie może przekraczać 50 tys. zł

