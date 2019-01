Koniec TCS. Kobayashi nokautuje, Kubacki z rekordem ale bez podium w turnieju

Zakończył się właśnie 67. Turniej Czterech Skoczni. Zwycięzcą w tym roku, zgodnie z przewidywaniami, został Japończyk Ryoyu Kobayashi, który dołączył do elitarnego grona skoczków, którym udało się zwyciężyć we wszystkich czterech konkursach TCS. Do tej pory udało się to tylko Niemcowi Svenowi Hannawaldowi oraz - w zeszłym roku - Kamilowi Stochowi. Niemałą radość sprawił Polakom Dawid Kubacki, który został dziś rekordzistą skoczni w Bischofshofen, skacząc na odległość 145 metrów w kwalifikacjach. Do pełni szczęścia jednak trochę zabrakło.