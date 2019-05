Koniec świata za... dwa tygodnie? Pastor 'prorokuje'

Polak Ateista Dumny Gej 25.5.19 15:11

Po czym poznać fake "Polak Ateista Dumny Gej"?

Klika sobie bez opamiętania "lajki".

Możliwe, że to jest ta dworcowa suka Mikołaj.

Ale takie nieletnie prostytuki to zwykle analfabetki.



Prawda o "polskim geju". Oni nadają, i tu proszę zajrzeć to jeden z ich proxy

𝗜𝗣 𝟮.𝟲𝟯.𝟮𝟱𝟱.𝟮𝟱𝟱.

I wszystko jasne.



ten prawdziwy