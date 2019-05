Koniec ŚWIATA!! ''Gazeta Wyborcza'' krytykuje KE! ,,To była przegrana na własne życzenie''

Mirek 29.5.19 9:47

Żeby wygrać wybory to trzeba właściwie zdiagnozować obecną sytuację . Dookreślić punkt wyjścia z jakiego startujemy . PiS wprowadził ogromne programy socjalne , ułatwienia dla przedsiębiorców , ruszyła gospodarka , ograniczono złodziejstwo . A co ma do zaoferowania totalna opozycja ?! . Nic !! . Poza straszeniem PiS-em ....nic !! . Ośmioletnie rządy PO - PSL skończyły się ogromnym złodziejstwem i licznymi aferami . To cud że w takiej sytuacji Koalicja Europejska uzyskała 38% głosów . Jeżeli w dalszym ciągu będą prowadzili tak dalej kampanię wyborczą to w jesiennych wyborach takiego wyniku nie uzyskają . Samo straszenie PiS-em , kpiny z wiary katolickiej , afirmacja pedalstwa to za mało żeby wygrać wybory parlamentarne .