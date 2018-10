Koniec świata! Amnesty International upomina się o aborcję dla... mężczyzn. Ale to nie wszystko

Ofensywa lewackiej ideologii trwa w najlepsze. Jeśli myśleliście, że celem jest zalegalizowanie aborcji na życzenie dla kobiet – jesteście w błędzie, a co więcej – jesteście po prostu zacofanymi mieszkańcami ciemnogrodu. Okazuje się bowiem, że walka ta toczy się o legalną aborcję dla… wszystkich płci.

„Nie tylko kobiety i dziewczyny cispłciowe (kobiety i dziewczęta, które urodziły się jako kobiety) mogą potrzebować dostępu do aborcji. Wykonania zabiegu aborcji potrzebować mogą także osoby interseksualne, transpłciowi mężczyźni i chłopcy, a także osoby o innej tożsamości płciowej, którzy mają zdolność zajścia w ciążę”

- pisze Amnesty International na swojej stronie.

Dalej z kolei czytamy:

„Rzecznicy i rzeczniczki na rzecz praw reprodukcyjnych, a także aktywistki i aktywiści na rzecz praw osób LGBT wzywają do zwiększenia świadomości na ten temat oraz uczynienia aborcji legalną i zapewnienia powszechnego dostępu do niej dla wszystkich osób, które jej potrzebują bez jakiejkolwiek dyskryminacji”.

Wygląda na to, że polskie feministki są wręcz porażająco zacofane w stosunku do tego, co planuje Amnesty International. Strach pomyśleć, kiedy doczekamy się protestów na ulicach nawołujących do (oczywiście finansowanej przez państwo) legalnej aborcji na życzenie dla mężczyzn, którzy stwierdzili, że jednak nie są kobietami. Brzmi sensownie, prawda?