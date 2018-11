Koniec strajku w PLL LOT

Związkowcy PLL LOT zakończyli strajk. Jak poinformował Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który w rozmowach uczestniczył w roli mediatora – doszło do porozumienia z zarządem Polskich Linii Lotniczych LOT.

"Porozumienie przewiduje: zakończenie akcji strajkowej z dniem 1 listopada, przywrócenie do pracy Moniki Żelazik- szefowej związku personelu pokładowego i wszystkich osób zwolnionych w związku ze strajkiem trwającym od 18 października, uchylenie nagany nałożonej na Adama Rzeszota- przewodniczącego Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych, zobowiązanie do niedochodzenia od organizatorów, kierujących strajkiem lub uczestników strajku roszczeń pieniężnych związanych z akcją strajkową, a także przystąpienie od 7 listopada do uzgodnień zmian w obowiązującym w spółce regulaminie wynagradzania".