Koniec sporów o TK. Julia Przyłębska - nowy prezes

reklama

fot. KPRP, A. Hrehorowicz reklama

Prezydent Andrzej Duda powołał dziś na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego sędzię Julię Przyłębską. Przyłębska była jednym z dwóch kandydatów na to stanowisko, obok Mariusza Muszyńskiego. Po zakończeniu kadencji Andrzeja Rzeplińskiego to właśnie Przyłębska przejęła we wtorek obowiązki prezesa TK. Prezydent zdecydował dzisiaj o jej wyborze na następcę Rzeplińskiego.

Wraz z odejściem Rzeplińskiego i jego zastąpieniem przez Przyłębską kończy się trwający ponad rok okres walk i sporów wokół Trybunału Konstytucyjnego. Instytucja ta będzie mogła wreszcie funkcjonować całkowicie normalnie. Nie ma przy tym wątpliwości, że opozycja nadal będzie odwoływała się do sprawy TK, by próbować zdyskredytować w oczach wyborców PiS jako partię odpowiedzialną rzekomo za demontaż Trybunału. To nieuczciwe, bo to właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej we współpracy z Rzeplińskim przyjęto niezgodną z prawem ustawę, na gruncie której PO awansem wybrało nowych sędziów Trybunału, co stało się powodem całego zamieszania.

Akt powołania wręczony został sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w środę 21 grudnia br. podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

W uroczystości uczestniczyła Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska wraz ministrami i doradcami Prezydenta RP.

bbb/ prezydent.pl, Fronda.pl

21.12.2016, 12:15