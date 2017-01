Koniec przywilejów kasty sędziowskiej. Oświadczenia majątkowe będą jawne

reklama

Zbigniew Ziobro, fot. P. Tracz, KPRM (zdj. edytowane); media reklama

Oświadczenia majątkowe polskich sędziów będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej danego sądu, nie później niż do 30 czerwca każdego roku. W piątek weszła w życie taka nowelizacja m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Nowelizacja ustawy została uchwalona przez Sejm 30 listopada ubiegłego roku. 20 grudnia zaaprobował ją prezydent Andrzej Duda, a dwa dni później trafiła do Dziennika Ustaw.

Teraz nieujawniane będą tylko dane adresowe, informacje o lokalizacji nieruchomości oraz umożliwiające identyfikację ruchomości sędziego. Dodatkowo oświadczenie może być utajnione, jeżeli jego jawność zagrażałaby sędziemu lub jego rodzinie. Sędziowie, którzy podadzą w oświadczeniu nieprawdę, mogą trafić za kratki na 3 lata.

Ustawa znosi ponadto zasadę odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Pojawia się nowa kara dyscyplinarna - obniżenie wynagrodzenia od 5 do 20 proc. na okres od pół roku do dwóch lat, związane z pozbawieniem prawa do awansu na okres pięć lat, z wykluczeniem z udziału w kolegium sądu, odebraniem możliwości orzekania w sądzie dyscyplinarnym, niemożnością objęcia funkcji prezesa lub wiceprezesa sądu albo jego kierownika ośrodka zamiejscowego.

Dodatkowo w życie weszła też niedawno zmiana Kodeksu postępowania karnego. Na jej mocy gdyby podczas badania przez sąd I instancji sprawy karnej "ujawniły się istotne okoliczności, konieczność poszukiwania dowodów lub zachodzi konieczność przeprowadzenia innych czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy", to sąd może na wniosek prokuratora przekazać mu sprawę w celu uzupełnienia śledztwa albo dochodzenia. Tej decyzji nie można zaskarżyć.

ol/wp.pl

6.01.2017, 10:20