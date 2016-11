Koniec przywilejów! Emerytury esbeków lecą w dół!

reklama

Jest projekt obniżenia emerytur i rent funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL. – To realizacja zasady sprawiedliwości społecznej – przekonywał w czwartek szef MSWiA Mariusz Błaszczak podczas prezentacji przygotowanych zmian. Szacuje się, że dotkną one ok. 32 tys. osób.

– Ćwierć wieku po upadku systemy komunistycznego w Polsce nadal ci, którzy byli funkcjonariuszami, służyli zbrodniczemu systemowi, dostają od polskiego państwa sowite, bardzo dobre emerytury i wynagrodzenia, a ci, którzy byli ofiarami dostają bardzo często emerytury na poziomie 880 złotych – mówiła podczas wspólnej konferencji prasowej premier Beata Szydło. – Przywrócimy godność tym, dzięki którym mamy możliwość żyć w wolnej Polsce – podkreśliła.

– Ten projekt urzeczywistnia zasadę sprawiedliwości społecznej. Zawiera katalog instytucji, stanowisk, które były związane z utrzymaniem aparatu opresji państwa totalitarnego jakim był PRL – powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

Projekt zakłada, że emerytury byłych esbeków i ubeków zostaną zmniejszone do najwyżej średniego świadczenia w systemie powszechnym. Dla budżetu będzie to oznaczać około 546 milionów oszczędności. Pierwsza obniżona wypłata ma nastąpić w listopadzie 2017 roku.

ol/TVP Info

24.11.2016, 13:40