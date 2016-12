Koniec Ministerstwa Skarbu Państwa już za 2 tygodnie

reklama

Fot. Pixabay reklama

Sejm uchwalił w czwartek ustawy dotyczące likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Zgodnie z nimi MSP zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r., co zapowiadała premier Beata Szydło. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił Prezes Rady Ministrów.

Chodzi o dwie ustawy: o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Sejm podczas czwartkowych głosowań wprowadził do obu ustaw poprawki zarekomendowane przez sejmową Komisję do spraw Energii i Skarbu Państwa. Miały one charakter doprecyzowujący i legislacyjno-redakcyjny.

Za przyjęciem ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z przyjętymi poprawkami opowiedziało się 229, przeciw było 200, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Za przyjęciem ustawy dotyczącej przepisów wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz z przyjętymi poprawkami opowiedziało się 230 posłów, przeciw zagłosowało 196, a jeden parlamentarzysta się wstrzymał.

Rząd przekonuje, że likwidacja MSP spowoduje istotne ograniczenia biurokracji, administracji, które przynoszą oszczędności. Według szacunków rocznie ma to wynieść około 100 mln zł, a w ciągu 10 lat może dać ok. 1 mld zł.

Nowe rozwiązania mają się przyczynić do powstania nowej formuły dbania o majątek Skarbu Państwa. Przepisy mają wprowadzić uprawnienie właścicielskie w stosunku do spółek Skarbu Państwa. Będzie je wykonywać premier. Rozporządzenie Rady Ministrów ma delegować to zarządzanie poszczególnym ministrom branżowym, którzy na podstawie uchwały rządu, czy też delegowania przez premiera, będą zarządzać spółkami Skarbu Państwa.

Obie ustawy trafią teraz do Senatu.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

dam/kurier.pap.pl

15.12.2016, 8:00