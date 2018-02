Koniec iluzji dobrobytu bezbożnej Europy

Gdyby Europa nie bała się wiary w Boga wiele problemów byłoby już rozwiązanych, - uważa przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. W ten sposób kard. Angelo Bagnasco skomentował zaprezentowany wczoraj w siedzibie Radia Watykańskiego dziewiąty raport poświęcony nauce społecznej Kościoła.

Temat tegorocznego raportu to: „Europa: koniec iluzji”. Skupił się on m.in. na kryzysie ekonomicznym, aktualnej polityce Unii Europejskiej promującej materializm i indywidualizm, która coraz bardziej oddala się od jedności. Unia Europejska potrzebuje Europy i nie może występować przeciwko niej - podkreślono w raporcie.

W wywiadzie udzielonym rozgłośni papieskiej przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy zwrócił m.in. uwagę na główne problemy Unii Europejskiej. Mówi kard. Bagnasco.

„Jeśli rzeczywiście Bóg byłby punktem odniesienia, - co nie oznacza, że istnieje tylko katolicyzm, chrześcijaństwo, ale prawdziwy religijny wymiar - gdyby Europa nie bała się wiary w Boga, wiele problemów życiowych, rodzinnych, narodowych, ludzkich byłoby już rozwiązanych. Czym jest populizm? To z jednej strony reakcja na agresję, arogancję kulturalną, społeczną, polityczną, finansową. Z drugiej strony to własne interesy, które kierują ludźmi. Odpowiedzialni za Unię Europejską politycy poszczególnych krajów muszą ostrożnie podchodzić do kwestii populizmu. Trzeba zastanowić się, dlaczego istnieje, dlaczego odradza się często nacjonalizm, trzeba odnaleźć przyczyny, wziąć je pod uwagę, starać się je przezwyciężyć i rozwiązać.”

Raport „Europa: koniec iluzji” został przygotowany przez Międzynarodowe Obserwatorium Nauki Społecznej Kościoła im. kard. Van Thuana. Opracowywany jest przy współpracy międzynarodowych ośrodków badawczych, wśród których znajduje się także Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu.

mod/Radio Watykańskie