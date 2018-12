Koniec dyskryminacji w e-handlu na terenie Unii

- Stosowane blokady geograficzne w internecie przyprawiają o ból głowy. To jest dyskryminacja ze względu na narodowość, jeśli podczas transakcji bierze się pod uwagę na przykład miejsce wydania karty kredytowej - powiedział wiceszef Komisji. Dodał, że z powodu blokady geograficznej tylko jedna trzecia konsumentów mogła do tej pory swobodnie dokonać zakupów w internecie.

- Nie możemy narzucić sprzedawcom obowiązku dostarczania towarów do każdego zakątka Unii Europejskiej - powiedział naszej korespondentce wiceszef Komisji. Zatem kwestie dostawy każdy klient będzie musiał uzgodnić ze sprzedawcą. Wiceszef Komisji przypomniał natomiast, że Bruksela zaproponowała jakiś czas temu, by koszty wysyłanych paczek za granicę były bardziej przejrzyste, co doprowadzi do obniżenia cen.