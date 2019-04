Koniec brudnej kampanii Broniarza. Wkrótce część druga

Sławomir Broniarz ogłosił koniec strajku. Tłumaczy to troską o maturzystów, bo - jak powiada - rząd rzucił ich los na szalę i to nauczyciele muszą wziąć odpowiedzialność za swoich podopiecznych.

To obrzydliwa manipulacja. Przez kilka tygodni maturzyści bali się, czy będą mogli przystąpić do egzaminów. Nie z winy rządu, ale z winy Sławomira Broniarza i wierchuszki ZNP. To właśnie ta organizacja doprowadziła do kryzysu. Rząd PiS zaoferował konkretne propozycje, które przyjęła nauczycielska "Solidarność". Broniarz szedł w zaparte i postanowił zagrać maturzystami.