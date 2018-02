Kongresmen USA: To nie separatyzm. To rosyjska inwazja

Kongresmen USA Will Hurd powiedział, że Rosja najechała na Ukrainę, a rosyjscy oficerowie wydają rozkazy w Donbasie. Z takim przemówieniem Hurd zwrócił się do publiczności na wspólnej konferencji think tanku Atlantic Council i Fundacji Wiktora Pinczuka w Waszyngtonie, informuje Radio Wolna Europa.