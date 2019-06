Konflikt Tusk - Schetyna. Graś zdradza całą prawdę

Może lepiej, byś ty (red. Donald Tusk) odszedł - miał powiedzieć Grzegorz Schetyna w trakcie spotkania z Donaldem Tuskiem, do którego miało dojść w Brukseli tuż po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Do rewelacji tygodnika "Wprost" odniósł się były rzecznik rządu, współpracownik szefa Rady Europejskiej, Paweł Graś.