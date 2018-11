Konfiskata rozszerzona daje wielkie efekty w walce z mafiami VAT

Co niezwykle ważne zabezpieczony przez prokuratury majątek tak wielkiej wartości w około 80% był już przekazany osobom trzecim, a więc według wcześniejszych uregulowań prawnych, byłby już nie do odzyskania przez Skarb Państwa.

2. Przypomnijmy, że tzw. konfiskata rozszerzona obejmuje między innymi przepadek przedsiębiorstwa osoby fizycznej, gdyby przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo- prania brudnych pieniędzy czy wyłudzania podatków, (przy czym przepadek przedsiębiorstwa nie może być orzeczony, gdy byłoby to między innymi niewspółmierne do skali przestępstwa).

Znowelizowany kodeks karny przewiduje także rozszerzenie stosowania przepadku mienia, opierającego się na przeniesieniu ciężaru dowodu w odniesieniu do korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa z oskarżyciela na jego sprawcę i to we wszystkich tych przypadkach, w których górna kodeksowa granica kary wynosi, co najmniej 5 lat pozbawienia wolności.