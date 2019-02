Konferencja w Paryżu. 'Dowiedziałem się, że Polacy byli jak Tutsi'

"Rzekomo mieliśmy się zachowywać w stosunku do Żydów jak Tutsi mordujący Hutu w Rwandzie. Socjolog, pan prof. Szurek sprowadził na konferencję Rwandyjczyka, który próbował porównywać sytuację w Rwandzie do sytuacji w okupowanej Polsce. Chciałem na ten temat zabrać głos, bo pracowałem osiem lat w Kongo jako misjonarz. Miałem powiedzieć, że są to sytuacje nieporównywalne. Nie dano mi jednak dojść do głosu"- powiedział rozmówca wPolityce.pl.