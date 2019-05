Konfederacja obnażona. Cytaty z Korwina ku chwale Putina - to mówi samo za siebie

Agnieszka 19.5.19 10:18

Korwin to głupek, którego konfederacja z podłego pragmatyzmu przyjęła, bo dość duzo sobie równych przekonał i zorganizował. Udaje więc konfederacja, że deszcz pada, choć im Korwin zgniłe jabłka podstawia typu rosyjska kandydatka lobbująca za Putinem, bo niby mu nagle w ramach szacunku dla niepodległości i demokracji zachciało się udowadniać, że u nas mogą być u władzy i w jej kręgach wrogie tej niepodległości mniejszości narodowe.

To było oczywiste.

Korwin ma tylko ten plus niezbędny w obecnych tzw. "patriotycznej zmianie", że jak go wepchnąć na salony polityczne, to stać go zdzielić w twarz tych, co np. będą chcą przepchnąć uwiązanie z zachodem na niewolniczych, sprzecznych z niepodległością i godnością zasadach.

Teraz trzeba jeszcze po prostu znaleźć przeciwwagę, co Korwina zdzieli w twarz jak będzie jechał tymi cytatami na rzecz Rosji i może jakoś ocalejemy.

Skoro tłumaczeniem nie można wykrzesać rozsądku, sumienia, odwagi i wierności Polsce u elit politycznych, to najwyraźniej czas wprowadzić chamstwo, co po gębach będzie lało, żeby przyszłe pokolenia Polaków znów nie musiały o niepodległość krwi przelewać.