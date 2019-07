Komuniści znów ograli liberalnych demokratów

Miś Uszatek 15.7.19 10:20

Co to za partia, która po 4 latach w opozycji nie ma programu?

Co to za partia, która polityków musi pożyczać od postkomunistów?

Co to za partia, której lider w czwartek mówi jedno, a w piątek coś zupełnie przeciwnego?

Co to za partia, która zamiast Polakami zajmuje się tylko sobą?



I do tego tańczą jak im komuniści zagrają.



To są jakieś kpiny z Polaków ten Schetyna i spółka.