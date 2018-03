''Komuniści przeciwko obywatelom'' - mocny spot IPN

Nowa strona internetowa i promujący ją spot dotyczący wydarzeń Marca 1968 roku przygotował Instytut Pamięci Narodowej. Jasno przedstawia w nim, czym w istocie były marcowe wydarzenia.

– Marzec ’68 to jeden z tych polskich miesięcy, których skutkiem – po kilkunastu latach – był Sierpień ‘80 (…). To była walka o wolność, przeciwko której władza wykorzystała cały aparat represji – podkreślił dr Jarosław Szarek, prezes IPN, w trakcie konferencji w Centru, Edukacyjnym IPN, poświęconej działaniom Instytutu z okazji 50. rocznicy wydarzeń marca ‘68.

– Wielkiej kampanii przeciw polskiej inteligencji towarzyszyła potężna propagandowa akcja antysemicka – mówił dr Szarek. Tłumaczył, że władza komunistyczna wykorzystała ówczesny konflikt izraelsko-arabski, aby wyrzucić z Polski zmusić do wyjazdu z kraju co najmniej 15 tysięcy osób, obywateli PRL. – Ci ludzie byli wyrzucani z Polski, mogli wyjechać tylko w jedną stronę. To był często wyjazd na zawsze – przypomniał prezes IPN.

IPN otworzył też portal pod adresem www.marzec1968.pl, na którym można znaleźć więcej informacji o wydarzeniach sprzed 50 lat. Polecamy również mocny spor Intytutu:

