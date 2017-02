Komunikat MSWiA w sprawie wypadku premier Szydło

reklama

MSWiA zapewnia, że kierowca BOR, który wiózł w piątek wieczorem premier Beatę Szydło, posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu pojazdów opancerzonych. Resort w komunikacie zwraca uwagę, że funkcjonariusz był wcześniej kierowcą limuzyny opancerzonej prezydenta Bronisława Komorowskiego.

"Przykładowo tylko w okresie od września 2015 roku do grudnia 2016 roku spędził około 450 godzin za kierownicą opancerzonych pojazdów głównych" - czytamy w komunikacie MSWiA. "Zatem informacja, która znalazła się w artykule „Rzeczpospolitej”, jakoby funkcjonariusz BOR, który kierował w piątek samochodem Pani Premier, „nie miał praktycznie żadnego doświadczenia w prowadzeniu takiego pancernego auta” jest nieprawdziwa" - głosi komunikat. Czytamy też, że w tym samym artykule pojawiła się informacja, iż „trzech głównych kierowców Pani Premier miało tego dnia wolne”, co - jak informuje MSWiA - nie jest prawdą.

Resort przypomina, że w związku z wypadkiem rządowej kolumny, przesłuchano świadków zdarzenia, w tym 11 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu oraz osoby postronne. "I właśnie postronni świadkowie zeznali, że słyszeli sygnały dźwiękowe. Jeden ze świadków zeznał nawet, że nie widział kolumny, a jedynie słyszał sygnały dźwiękowe. Dlatego apelujemy do mediów o rozwagę i niepodawanie w wątpliwość zeznań świadków. Zwłaszcza, że każda z tych osób została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy" - głosi komunikat.

Ministerstwo pisze też o przesłuchaniu kierowcy fiata, do którego "przystąpiono dopiero po kilkugodzinnych czynnościach na miejscu wypadku, wysłuchaniu świadków zdarzenia oraz po odebraniu opinii biegłych". MSWiA dodaje, że kierowca złożył wyjaśnienia, podczas których przyznał, że przyczynił się bezpośrednio do spowodowania wypadku drogowego. "Wyjaśnienia te zostały złożone zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego. Kierowca Fiata podpisał protokół z przesłuchania. Dodatkowo przypominamy, że każdy podejrzany jest pouczany o swoich uprawnieniach pisemnie, co potwierdza złożeniem podpisu" - czytamy w komunikacie.

13.02.2017, 17:40