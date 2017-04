Komu Schetyna odebrałby 500 Plus?

reklama

zdj. Adrian Grycuk, CC BY SA 3.0, via Wikimedia Commons reklama

W rozmowie z TVN24 Grzegorz Schetyna przedstawił kolejną wersję na temat programu Rodzina 500 Plus. Politycy Platformy Obywatelskiej krytykują "rozdawnictwo", które "rozleniwia Polaków", jednak lider tej partii niedawno stwierdził, że jeśli jego ugrupowanie dojdzie do władzy, to nie tylko utrzyma program, ale również rozszerzy na pierwsze dziecko.

Dane przedstawione niedawno przez rząd pokazały jednoznacznie, że 500 Plus aż o 94 procent ograniczyło ubóstwo wśród dzieci. Schetyna chciałby odebrać to świadczenie dzieciom, których rodzice nie pracują.

"Ten program powinien być dedykowany tym, którzy mają pracę lub poszukują pracy. A także powinien być przyzwoity i sprawiedliwy i powinien wpływać skutecznie na demografię, czyli dotyczyć pierwszego dziecka"- powiedział lider PO w programie "Kropka nad I".

"Wyrównamy ten program, skorygujemy go, a także przeznaczymy pieniądze na pierwsze dziecko. To kluczowe dla poprawy sytuacji demograficznej. Nie może być tak, że pieniądze z 500+ wyprowadzają z rynku pracy osoby, które są beneficjentami tego programu. Jeśli są w rodzinach osoby, które otrzymują większą kwotę pieniędzy, to przestają pracować. Nie może tak być. Można pracować i zajmować się domem"- stwierdził polityk. Ciekawe, co powie rodzinom z mniejszych miejscowości czy rodzicom pracującym "na czarno", a także tym, którzy jedynie tymczasowo pozostają bez pracy.

W rozmowie z portalem Niezależna.pl, posłanka PiS, Maria Zuba podkreśliła, że w naszym kraju problem podnoszony przez Grzegorza Schetynę nie istnieje, a pieniądze z programu Rodzina 500 Plus są skierowane przede wszystkim do dzieci.

"Według danych, które mam, w woj. świętokrzyskim był jeden taki wypadek. Ale nawet gdyby tak było, to dajmy rodzicom wybór i nie karzmy dzieci za wybory ich ojców i matek Dziś otworzyły się nowe możliwości rozwoju. Jak mówią mi rodzice, wreszcie ich stać, aby iść z dziećmi do kina i pojechać na wakacje"- podkreśla parlamentarzystka, w której ocenie opozycja chce po prostu za wszelką cenę zdyskredytować program.

ajk/Niezależna.pl,Fronda.pl

17.04.2017, 15:15