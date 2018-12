Komorowski: Skumbrie w tomacie. Chcieliście PiS to macie!

"Mój największy zarzut wobec Jarosława Kaczyńskiego i środowiska PiS dotyczy tego, że oni rozbili proces wzmocnienia wspólnoty narodowej zachodzący podczas wspólnego przeżywania żałoby po katastrofie smoleńskiej. Zrobili to na zimno, z politycznego wyrachowania (…). Otoczenie Jarosława Kaczyńskiego uznało, że należy zmonopolizować żałobę i wykorzystać ją na rzecz PiS"- stwerdził Komorowski, nawiązując do kampanii prezydenckiej z 2010 r. Zaskakująca wypowiedź, jak na człowieka, który walczyl z krzyżem pod Pałacem Prezydenckim.

"Otoczenie Jarosława Kaczyńskiego uznało, że należy zmonopolizować żałobę i wykorzystać ją na rzecz PiS"- dodał Bronisław Komorowski. Odnosząc się do przegranej z 2015 r. stwierdził, że, będąc "z przekonania demokratą", nie powinno się mieć problemu z przyjęciem werdyktu wyborczego, choć porażka nie należy do przyjemnych rzeczy. Zapewnił, że nie było mu trudno pogodzić się z przegraną.

"Pomyślałem sobie, a potem to nawet powiedziałem, nawiązując do poety: Chcieliście PiS-u, no to go macie, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie, pstrąg!"- podsumował.