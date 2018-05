Komorowski się odgraża! 'Opublikuję Białą Księgę!'

Były prezydent Bronisław Komorowski nie da o sobie zapomnieć. Tym razem zapowiedział na antenie TVN24, że w najbliższym czasie opublikuje "Białą księgę naruszeń konstytucji w Polsce". Strach się bać!

Komorowski podkreślił w czwartek wieczorem, że chciałby w ten sposób "nie tylko przypomnieć to, co się stało, ale również zachęcić do tego, żeby to w przyszłości próbować naprawić".

Dokument, jak tłumaczył poprzedni prezydent, ma dotyczyć "czasu, w którym konstytucja jest łamana", a więc "od dwóch i pół roku, od rządów obecnej ekipy, która robiła to w moim przekonaniu bezwstydnie"-podkreślił gość TVN24.

Bronisław Komorowski nie zamierza również wziąć udział w referendum konsultacyjnym zapowiadanym przez obecną głowę państwa.

"Trudno uwierzyć, że ktoś ma dobre intencje w kwestii konstytucji, jeśli sam tę konstytucję łamał"-stwierdził.

yenn/TVN24, Fronda.pl