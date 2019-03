Komorowski: nie będę kandydował do Parlamentu Europejskiego

W wywiadzie przeprowadzonym na antenie RMF FM zdradził co nim motywowało były prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że odrzucił propozycję startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego złożoną przez przedstawicieli Koalicji Europejskiej. Zacytujmy tu Komorowskiego, który zdradza też motywy swojej odmowy: „Rzeczywiście była miła propozycja, ale ja nie miałem takich zamiarów. Wie pan, trochę to jest tak... Może to nie jest jakoś bardzo szlachetne, ale gdybym widział jakąś wielką potrzebę ojczyzny, abym wystartował, no to może bym to zrobił. A tak, ja wie pan, ja się trochę, nie ukrywam cieszę, że mam trochę więcej prywatności”. Oczywiście gość RMF Fm nie porzuca swoich politycznych przyjaciół, o czym tak powiedział: „Zobowiązałem się, ze będę wspierać Koalicje Europejską i jej kandydatów w każdej formie, która będzie do uzgodnienia. Więc i będę to czynił - z głębokim przekonaniem, że to jest absolutnie potrzeba Polski, żeby Koalicja Europejska wygrała wybory europejskie, bo ktoś musi w końcu być gotowy do tego, żeby najpierw w Europie, ale także potem po wyborach do parlamentu polskiego, w Polsce, zakończyć wojnę rządu polskiego z instytucjami europejskimi”.



