Komorowski 'dobił' Schetynę! Chodzi o Tuska

O ile wcześniej spekulowano, że Tusk to niemal pewny kandydat opozycji na prezydenta (zwłaszcza że tuż przed kampanią prezydencką zakończy swoją kadencję w Brukseli), to w ostatnim czasie spekulacje te stają się coraz bardziej ostrożne. Co więcej, sam Tusk wciąż nie mówi wprost o tym, czy zamierza wrócić do polityki krajowej. Co ciekawe, to nie Jarosław Kaczyński najbardziej obawia się powrotu Tuska. Zdaniem niektórych komentatorów, szefa RE najbardziej obawia się... Grzegorz Schetyna. Lider PO zapewne nie cieszy się z tego, co powiedział w wywiadzie dla "Polsat News" były prezydent, Bronisław Komorowski.