Komorowski: Bierzcie 500 Plus, ale nie głosujcie na PiS!!!

"Tak bym apelował do wszystkich: brać te 500 plus, brać tę trzynastkę i nie kwitować, nie głosować na PiS"- takiej oto złotej rady udzielił wyborcom były prezydent, Bronisław Komorowski.

"To jest żenujące, że oni liczą na to, że jak dadzą obywatelowi 500 plus, to ten obywatel odda im swój głos"-drwił w rozmowie z RFM FM.