Komorowski bezczelnie o żałobie po katastrofie smoleńskiej. 'Byłem ofiarą tej sytuacji'

"Nie on jeden poniósł stratę, co zresztą nie przeszkodziło mu wyciągnąć z tego korzyści politycznych (...) Byłem raczej ofiarę tej sytuacji. Żałobę próbowano obrócić także przeciwko mnie"-ocenił Bronisław Komorowski. To jednak nie wszystko. Były prezydent poczynił również złośliwą uwagę na temat... kondycji psychicznej prezesa PiS. Nie jest bowiem tajemnicą, że po śmierci brata bliźniaka Jarosław Kaczyński brał środki uspokajające, o czym sam mówił. Człowiek, który wie, czym jest żałoba, jak najbardziej to zrozumie. Dla Komorowskiego było to jednak okazją do chamskich żartów, nie tylko z prezesa PiS, ale i z dużej części społeczeństwa, która z jakichś powodów w którymś momencie życia musiała przyjmować leki.