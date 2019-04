Komorowski ,,adwokatem'' Niemców: Tylko idioci są skłonni dawać, nie zarabiając na tym. Chce też wprowadzić euro

- Tylko idioci są skłonni dawać, dawać, i dawać nie zarabiając na tym. Ci, co dają w Unii, również na tym zarabiają- tłumaczy Bronisław Komorowski, odnosząc się do hegemonii Niemiec w Unii Europejskiej

- Rozmawiałem z premierami różnych krajów, które zdecydowały się na euro i wszyscy mają świadomość, że nieobecność w strefie euro bardzo ograniczyłoby ich poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, finansowego i gospodarczego, co z kolei przekłada się na bezpieczeństwo polityczne. Nie słyszałem, aby jakikolwiek poważny polityk z krajów, które tak jak my późno stały się członkiem UE a już weszły do strefy euro, chciałby wycofać się z tego grona. Nawet Węgrzy zapowiedzieli, że chcą do strefy euro w perspektywie bodajże 10 lat. Trzeba mieć świadomość, że powoli Polska staje się jedynym krajem w tej części Europy, która jest poza strefą euro.- stwierdził