Komornik. Bezwzględne ograbianie dłużnika?

Do czyich drzwi może zapukać komornik? - Żeby komornik miał prawo zapukać do drzwi dłużnika, to w pierwszej kolejności musi zapaść wyrok sądu - mówi gość Jedynki. Dodaje także, że dłużnicy to najczęściej osoby, które podjęły złe decyzje dotyczące kupna drogiego sprzętu, zwlekający z płaceniem alimentów, bądź niepłacący zaległych mandatów.