Komornicy w Polsce - milionerzy wyjęci spod prawa

Szykują się ciężkie czasy dla komorników. Do tej pory żyli w Polsce niczym królowie, a wielu z nich zdołało uzbierać wręcz milionowe fortuny. Rząd jednak szykuje zmiany, które utrudnią życie komornikom.

Dochody uzyskiwane przez komorników szokują do listy ich dochodów dotyczącej danych z zeznań podatkowych za rok 2015 dotarł "Fakt". Pod uwagę brano tych komorników, którzy prowadzili działalność gospodarczą dłużej, niż pół roku. To aż 1285 z 1400 komorników działających w naszym kraju.

Lider zestawienia zarobił tylko w okresie roku kosmiczną kwotę 19,3 miliona złotych. Aż 27 komornikom udało się przekroczyć kwotę 2 mln zł dochodu. Aż jedna dziesiąta miała więcej niż milion złotych przychodu. Ponad sześćiuset miało dochody przewyższające pół miliona.

To oznacza, że co drugi komornik zarabia 40 tys. zł miesięcznie i więcej.

Wszystko co dobre, jednak kiedyś się kończy. Nie inaczej jest w przypadku komorników Rząd już we wtorek ma przyjąć projekt ustawy wprowadzającej nowe przepisy. Ustawa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje, że komornicy nie będą już pobierać całości opłat za egzekucję długów jak dzieje się to obecnie, lecz jedynie mniejsza prowizja.

15.05.2017, 8:30