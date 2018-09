Komitet Wojskowy NATO w Polsce. Szef MON ostro o Rosji

„Komitet Wojskowy NATO ma do odegrania ważna rolę. Sojusz po raz kolejny adaptuje się do nowych wyzwań pod wpływem agresywnej polityki Rosji oraz szerokiego spektrum zagrożeń płynących z kierunku południowego” - mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak otwierając w Warszawie konferencję Komitetu Wojskowego NATO.

Szer resortu obrony podkreślał dziś, że to spotkanie ma też wymiary symboliczny – chodzi o setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, także setną rocznicę ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zauważał też, że rola Komitetu Wojskowego jest niezwykle istotna:

„Traktat Waszyngtoński sam w sobie, bez instytucjonalizacji, bez stworzenia gęstej sieci współpracy praktycznej i wojskowej, nie zapewniłby trwałego bezpieczeństwa Europy Zachodniej w okresie Zimnej Wojny, jej scalenia w sferze bezpieczeństwa i obronności oraz stworzenia prawdziwej wspólnoty interesów między sojusznikami europejskimi i amerykańskimi”.

Dodawał też:

„To dobrze, że Sojusz kieruje się w praktyce zasadą 360 stopni. Dowodzą tego decyzje podjęte na ostatnich szczytach. Ważne, by wszyscy sojusznicy byli usatysfakcjonowani z działań NATO, by dawało ono możliwość odpowiedzi nam wszystkim. Oczywiście we współpracy z innymi organizacjami, takimi jak Unia Europejska”.