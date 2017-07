Komisja Weryfikacyjna: Co z działką Sienna 29? B. zastępca HGW przesłuchiwany

Tak jak zapowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Patryk Jaki, mimo wakacji sejmowych trwają prace kierowanej przez niego Komisji Weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

We wtorek Komisja zajęła się sprawą na Placu Defilad (przy Pałacu Kultury i Nauki). Jej dawny adres to Sienna 29. Miasto przyznało prawo jej użytkowania wieczystego Maciejowi M., który planował wybudowanie tam 60-piętrowego wieżowca. Na rozprawę wezwana została m.in. prezydent m.st. Warszawy.

Według informacji stowarzyszeni Miasto Jest Nasze, jeden z zastępców Hanny Gronkiewicz-Waltz, Jacek Wojciechowicz (zdymisjonowany przez prezydent stolicy we wrześniu ubiegłego roku, po tym, jak wokół dzikiej reprywatyzacji w Warszawie zrobiło się głośno i doszło do burzliwej sesji Rady Warszawy z udziałem mieszkańców i działaczy ruchów lokatorskich) miał doprowadzić do zmiany przez Radę Miasta planu zagospodarowania przestrzennego. W maju tego roku wrocławska Prokuratura Regionalna postawiła zarzuty dotyczące m.in. Siennej 29 Maciejowi M. oraz Michałowi Sz. W ocenie prokuratury, roszczenia oraz prawa do nieruchomości zostały przejęte za rażąco zaniżoną cenę. Michał Sz. opuścił areszt po wpłacie kaucji, Maciej M. nadal w nim przebywa.

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, wezwana jako świadek, trzykrotnie nie stawiła się na rozprawach, za co została ukarana grzywną w wysokości 9 tys. zł. Jak zapowiedziała w połowie lipca, w pracach komisji będą uczestniczyć pełnomocnicy Ratusza, aby „nieprawdy nie pozostały bez odpowiedzi”.

Dziś Komisja pod przewodnictwem wiceministra Jakiego przesłuchuje zdymisjonowanego wiceprezydenta Warszawy, Jacka Wojciechowicza.

JJ/TVP Info, Fronda.pl