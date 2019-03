Komisja śledcza ds VAT przesłuchała kolejnych świadków

Była wicedyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów powiedziała, że urzędnicy resortu zwracali uwagę na możliwość wykorzystywania przez przestępców różnic w długości okresów rozliczenia VAT do wyłudzeń podatku. Komisja śledcza do spraw VAT przesłuchała dziś Annę Cyrańską, która pracowała nad nowelizacjami ustawy o podatku VAT, trwa przesłuchanie drugiego świadka - byłego szefa ABW Dariusza Łuczaka.



Była urzędniczka Ministerstwa Finansów przyznała, że skala wyłudzeń VAT na złomie była dużym problemem. To właśnie na ten towar jako pierwszy w Polsce w 2011 roku wprowadzono mechanizm odwróconego VAT. Anna Cyrańska dodała, że zwykłe metody działania organów skarbowych nie wystarczyły do walki z wyłudzeniami w branży złomiarskiej. Jej zdaniem przy tej skali nadużyć były podstawy do tego, żeby w sposób niekonwencjonalny uregulować obrót złomem.