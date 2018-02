Komisja Knesetu wzywa Polskę do cofnięcia nowelizacji ustawy o IPN

Komisja ds. imigracji, absorpcji i diaspory izraelskiego Knesetu wezwała dziś polskie władze do cofnięcia nowelizacji ustawy o IPN – informuje „Jerusalem Post” na swojej stronie internetowej.

Na obradach komisji obecny był ambasador RP. Zapewnił, że Polska jest gotowa rozmawiać z Izraelem o nowelizacji. O sprawie pisał również dziennik „Haarec”.

Ambasador Polski w Izraelu Jacek Chodorowicz dodał, że obie strony mają poczucie, że o ustawie powiedziano zbyt wiele i to czas na to, aby zasiąść do spokojnych rozmów.

Członkini komisji Ksienija Swietlowa zapytała polskiego ambasadora o to, czy może zapewnić, że nikt z ocalałych z Holokaust nie będzie ścigany na mocy nowej ustawy. Chodorowicz zapewnił, że dopóki TK nie wypowie się na temat nowelizacji – nic takiego nie będzie miało miejsca.

„Nie pozwolimy, by bezczeszczono pamięć o ofiarach Holokaustu i poległych w walce”

- stwierdził z kolei izraelski deputowany Joel Razbuzow. Dodał, że Izrael walczy o to, aby nie było możliwe „wymazywanie historii”, z kolei polską nowelizacją określił mianem „hańby”.

