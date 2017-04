Komisja Europejska wzywa Turcję do wyjaśnień

reklama

Komisja Europejska wezwała Turcję do wyjaśnienia nieprawidłowości, do których miało dojść podczas niedzielnego referendum w sprawie zmian w konstytucji.

"Apelujemy do władz tureckich o przemyślenie kolejnych kroków i poszukanie możliwości ogólnonarodowego konsensusu" - powiedział rzecznik Komisji. Margaritis Schinas podkreślił, że wyjaśnianie skarg i liczenie głosów powinno odbyć się w sposób transparentny dla opinii publicznej i międzynarodowych instytucji.

Turecka opozycyjna Republikańska Partia Ludowa (CHP) zażądała już unieważnienia niedzielnego referendum konstytucyjnego. Przedstawiciele partii wskazali, że w trakcie głosowania rozdawano nieostemplowane karty do głosowania, co podważa jego wiarygodność. Partia nie wykluczyła zwrócenia się w tej sprawie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tymczasem wczoraj przewodniczący Najwyższej Komisji Wyborczej Sadi Guvena oświadczył, że skargi są bezzasadne, a podobne sytuacje miały już miejsce w przeszłości.

emde/Polskie Radio

18.04.2017, 13:20