Komisja Europejska utrudni budowę Nord Stream 2. Jest decyzja

Komisja Parlamentu Europejskiego wyraziła zgodę na zmianę przepisów, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. Europosłowie z komisji energii i przemysłu zatwierdzili ustalenia negocjatorów w tej sprawie.



Wcześniej zaakceptowali je także ambasadorowie unijnych krajów. To kolejny krok na drodze do ostatecznego zatwierdzenia nowelizacji dyrektywy gazowej i wejścia w życie zmian. Teraz dokument trafi na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, co nastąpi w przyszłym miesiącu i jeśli wtedy uzyska akceptację, wtedy formalnie i ostatecznie zatwierdzą go unijni ministrowie.