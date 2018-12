Komisja Europejska: Rosyjska dezinformacja największym zagrożeniem dla UE

Rosyjska dezinformacja stwarza największe zagrożenie dla Unii Europejskiej – to jedna z tez raportu, który dziś zostanie opublikowany w Brukseli.

Chodzi między innymi o zwiększenie finansowania i liczebności unijnej, kilkunastoosobowej grupy do spraw walki z rosyjską propagandą oraz o mobilizację internetowych platform społecznościowych. 12-stronicowy raport wymienia Rosję w kilku miejscach. Brukselska korespondentka Polskiego Radia usłyszała, że było wprawdzie kilka odosobnionych głosów by tego nie robić, ale nie wpłynęło to na kształt dokumentu.