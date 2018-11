Komisja Europejska nie wycofa skargi przeciwko Polsce

Komisja Europejska nie zamieza wycofywać skargi przeciwko Polsce w sprawie Sądu Najwyższego z Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jak powiedziała komisarz sprawiedliwości UE Vera Jourova, ostatnia decyzja władz o zmianie ustawy o SN jest pozytywnym krokiem, ale to jeszcze nie wystarcza.

Jak mówił Bodnar, w Polsce dalj są ,,problemy z niezależnością sądownictwa'', choćby w odniesieniu do ,,sądów powszechnych, pionu dyscyplinarnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Trybunału Konstytucyjnego''.

Aktualna narracja opozycji totalnej głosi, że choć PiS pozwolił sędziom na powrót do SN, to jest to niewątpliwie tylko ,,zabieg taktyczny'', prezes PiS Jarosław Kaczyński chce jedynie zyskać na czasie i stąd nie można jakoby mu wierzyć.