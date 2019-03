Komisja Europejska: Brexit bez umowy jest prawdopodobny

Rzecznik Komisji Europejskij poinformował, że prawdopodobny jest scenariusz brexitu bez umowy w terminie 12 kwietnia. Jest to odpowiedź na dzisiejsze głosowanie w brytyjskiej Izbie Gmin. Posłowie odrzucili rządowy projekt umowy opuszczenia Unii Europejskiej.

"Komisja ubolewa nad dzisiejszym negatywnym głosowaniem w Izbie Gmin. Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z dnia 22 marca okres przewidziany w ramach art. 50 ust. 3 zostaje przedłużony do 12 kwietnia. Do Wielkiej Brytanii należy wskazanie scenariuszy przed tą datą do rozważenia przez Radę Europejską. Scenariusz brexitu bez umowy 12 kwietnia jest obecnie prawdopodobnym scenariuszem"-powiedział Margaritis Schinas.