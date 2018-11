Komisja Europejska analizuje wyjaśnienia Polski

Jeden z dyplomatów powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej, że postanowienie Trybunału nie może być zastosowane bezpośrednio i nie można po prostu zawiesić ustawy, bo w Polsce co do zasady przepisy są wprowadzane, uchylane, lub zmieniane, a nie zawieszane.

Możliwe jest natomiast połączenie dwóch stanowisk - czyli po pierwsze uznanie stanu faktycznego, co już się dzieje, czyli powrót do Sądu Najwyższego sędziów wysłanych na emeryturę, niepodejmowanie żadnych działań i powstrzymanie się od dalszych nominacji, a po drugie zmiany legislacyjne, czyli nowelizacja ustawy, co wymaga czasu.

Teraz zgodnie z procedurami Komisja Europejska przeanalizuje wyjaśnienia z Warszawy. Już wcześniej rzeczniczka Komisji Mina Andreeva mówiła, że Bruksela nie jest związana w tej sprawie żadnymi terminami. Dziś potwierdziła to oświadczenie. Jeśli Komisja uzna te wyjaśnienia za satysfakcjonujące, wtedy zakończy wymianę informacji z Polską w tej sprawie. Jeśli jednak oceni, że nie ma w niej wystarczających konkretów, wtedy - co zapowiadali wcześniej urzędnicy - zwróci się do unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie wysokich kar finansowych za niedostosowanie się do postanowienia.