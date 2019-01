Komisja ds. VAT. Były szef CBŚP zdradza kulisy współpracy z państwem w zwalczaniu oszustów

"Wskazywali nam, że jest to duże zagrożenie i sposoby – poniekąd – działania tych grup przestępczych działających w tym charakterze"- odpowiadał świadek. Parfieniuk poinformował, że funkcjonariusze podjęli działania prewencyjne, ale też operacyjne, współpracowali również z Urzędami Kontroli Skarbowej i służbami celnymi. Były szef CBŚP był pytany o współpracę również z organami Ministerstwa Finansów. Jak przekonywał, zarówno z MF, jak i służbami celnymi układała się "bardzo dobrze". Były to m.iin. działania prewencyjne.

"Tak jak powiedziałem – to co wyartykułowaliśmy na spotkaniu u ministra Sienkiewicza w lipcu 2013 roku w stosunku do min. Parafianowicza. Trzeba jednak kombinować dla dobra kraju, żeby ten zakaz obejść. Znaleźliśmy tę furtkę. Chyba min. Parafianowicz powiedział, że nie ma problemu, ale oni będą ja trzymali i przekazywali nam tajemnice skarbową w innej formie. Zapytamy, będziemy mieli odpowiedź, ale nie tak , że sami w to wchodzimy"- poinformował.