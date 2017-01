Komisja ds. Amber Gold zakończyła kolejne przesłuchania

reklama

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Amber Gold zakończyła przesłuchania byłego prezesa KNF i ministra finansów Stanisława Kluzy, a także byłego członka Komisji Nadzoru Finansowego i wiceprezesa NBP profesora Witolda Kozińskiego.

Przewodnicząca komisji poseł Małgorzata Wassermann stwierdziła, że KNF wykonała szereg swoich obowiązków w stosunku do Amber Gold, ale zastrzeżenia postawiła pod adresem pierwszego przesłuchiwanego świadka profesora Witolda Kozińskiego. Jej zdaniem nie wykorzystał on w pełni możliwości jakie dawała jego funkcja, choć na przełomie 2011/2012 roku dowiedział się o sprawie Amber Gold. "Wykazywał się całkowitą ignorancją, a przede wszystkim brakiem zainteresowania tym co się dzieje na rynku usług finansowych. Nie czuł się zobowiązany, żeby na jakimkolwiek etapie zadać pytania o Amber Gold" - powiedziała Wassermann.

Z kolei Krzysztof Brejza z PO uważa, że zastrzeżenia budzi także zachowanie drugiego ze świadków Stanisława Kluzy. Jego zdaniem Kluza, który był ważnym urzędnikiem państwowym i miał podejrzenia pod adresem Amber Gold w 2009 roku powinien przekazać o tym informacje do wszystkich istotnych osób w państwie. "Nie poinformował premiera Donalda Tuska, nie poinformował ABW pomimo porozumienia, a nawet członków KNF. Zaskakujący zbieg przypadków" - mówił Krzysztof Brejza.

Posłanka i członek komisji Andżelika Możdżanowska z PSL dodaje, że KNF prowadził pewne działania w stosunku do Amber Gold, ale jej zdaniem nie do końca są one wiarygodne pod względem skuteczności. Sądzi tak na przykładzie współpracy ABW i KNF, który deklarowały obie instytucje. "Porozumienie było zawarte w 2008 roku między pracownikami KNF, a funkcjonariuszami ABW, gdzie miały być przeprowadzane prace rozpoznawcze" - mówiła Andżelika Możdżanowska.

Za kadencji Stanisława Kluzy KNF w grudniu 2009 roku zawiadomił Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Amber Gold, a w 2010 roku umieścił ją na liście ostrzeżeń.

Firma powstała w 2009 roku, jej siedziba znajdowała się w Gdańsku. Miała inwestować pieniądze klientów w metale szlachetne, takie jak złoto, czy platyna. Okazała się piramidą finansową, które swoje oszczędności powierzyło niemal 19 tysięcy osób. W sierpniu 2012 roku spółka Amber Gold ogłosiła likwidację.

26.01.2017, 8:35